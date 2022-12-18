أسوشيتد برس تكشف تفاصيل دقيقة حول عملية تسليم بوعجيلة للسلطات الأمريكية

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في تقرير لها، تواطؤ رئيس ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار غنيوة الكللي مع عبدالحميد الدبيبة في تسليم بوعجيلة مسعود، واستجوابه في مصراتة بحضور ضابط مخابرات أمريكي.

وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية وافق الدبيبة على تسليم بوعجيلة مسعود بعد ضغط أمريكي استمر لأشهر، وفي كل مرة كان الأمريكان يتواصلون فيها مع الدبيبة، كان موضوع تسليم بوعجيلة على جدول الأعمال.

وذكر التقرير أنه بعدما تم الإفراج عن بوعجيلة، في شهر يونيو الماضي، كان تحت المراقبة الدائمة، وبالكاد كان يغادر منزل عائلته في منطقة بوسليم.

وأشار التقرير إلى تكثيف إدارة بايدن من طلباتها بتسليم بوعجيلة، بعد الإفراج عنه من السجن، ولفت التقرير إلى أن الدبيبة كان مُترددًا في البداية، خوفًا من التداعيات السياسية والقانونية لعملية تسليم بوعجيلة.

وواصل التقرير أن المسؤولون الأمريكان واصلوا إثارة القضية مع حكومة الدبيبة ومع قادة الميليشيات، ومع تصاعد الضغوط قرر الدبيبة الموافقة على طلبهم في أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الدبيبة عقد لقاءً مع عبد الغني الككلي، أوائل شهر نوفمبر الماضي، وناقش معه عملية تسليم بوعجيلة، وعقب الاجتماع، الدبيبة أبلغ الأمريكان موافقته على تسليم بوعجيلة، وحدد لهم موعدًا بعدها بأسابيع.

وبين التقرير أن الدبيبة قرر أن تكون عملية التسليم في مصراتة، لأن عائلته تمتلك نفوذًا قويًا فيها، وتمت عملية اختطاف بوعجيلة عن طريق رجال الميليشيات التابعة لعبد الغني الككلي “غنيوة”، وكانوا يقودوا سيارتين من طراز “تويوتا بيك أب” واقتادوه معصوب العينين.

وكشف التقرير أن مهمة جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده الككلي، القبض على بوعجيلة، ثم تسليمه إلى القوة المشتركة، التي تتبع الدبيبة مباشرة وتم نقله إلى مصراتة، فيما تم استجواب بوعجيلة في مصراتة عن طريق ضباط ليبيين، بحضور ضابط مخابرات أمريكي.

ورفض بوعجيلة بحسب الإجابة عن كافة الأسئلة التي تتحدث عن دوره المزعوم في هجوم لوكربي، وأصر على أن اعتقاله وتسليمه غير قانونيين.