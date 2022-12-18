منظمة العفو الدولية: اعتقال أمريكا لليبي أبوعجيلة مسعود.. غير قانوني

قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي: “لطالما طالبنا بالمساءلة عن الجرائم بما في ذلك هجوم لوكربي بموجب القانون الدولي، لكن يجب القيام بذلك بطريقة تحترم الإجراءات القانونية الواجبة بالتمسك بحقوق المحاكمة العادلة.

وأشارت الطحاوي في تصريح لصحيفة الغارديان الأحد في حالة أبوعجيلة مسعود أنه في هذه لم يتم الحفاظ على الإجراء القانوني ولم تعقد جلسة استماع له للطعن في قانونية اعتقاله ونقله.

وأضافت أن الاعتماد على قادة الميليشيات والجماعات المسلحة لإنفاذ القانون أو العمليات الخاصة لا يؤدي إلا إلى ترسيخ سلطتهم ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة على عكس ما صرح به مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” بأن أبوعجيلة أحضر إلى الولايات المتحدة “بطريقة قانونية وفقًا للإجراءات المعمول بها.