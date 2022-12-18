خوفا عليهم من مصير “بوعجيلة”.. قبائل أوباري تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وتلوح بإغلاق إمدادات المياه والنفط والغاز

العنوان-طرابلس

أمهلت قبائل أوباري حكومة الوحدة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة 48 ساعة للإفراج عن كافة السجناء السياسيين، خوفا عليهم من مصير بوعجيلة مسعود.

وفي بيان لها نددت القبائل بواقعة تسليم بوعجيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واصفين إياها بالخيانة وانتهاك للسيادة.

وقالت القبائل أنها ستتجه إلى التصعيد إذا لم يتم الإفراج عن عبدالله السنوسي، وعبدالله منصور، ومنصور ضو، وأحمد إبراهيم، ملوحة بإغلاق إمدادات المياه والنفط وخط الغاز المغذي إلى إيطاليا.

داعية كافة أبناء الجنوب إلى تنظيم وقفة احتجاجية في أوباري تنديدا بتسليم بو عجيلة مسعود والمطالبة بالإفراج عن السجناء.

وأكدت القبائل أنها ستقطع إمدادات النفط والغاز في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها، لافتة إلى أنها ستقبض على كل من ساهم في بيع البلاد، وذلك في إشارة إلى تسليم بوعجيلة مسعود.

وحذرت القبائل بالمساس بالسجناء، مطالبة حكومة الدبيبة بإرجاع بوعجيلة مسعود إلى أسرته.

وقالت القبائل أنها لن تسمح ببيع ما تبقى من البلاد والرجال مخملين الحكومة سلامة السجناء مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في إنهاء أزمة السجناء.

وأثار تسليم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى تورطه في قضية لوكربي ردود فعل واسعة على المستوى المحلي.