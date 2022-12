زهيو: كلمة الدبيبة عن تسليم أبوعجيلة تحمل استهانة بمشاعر الشعب وكرامته

ليبيا – تحدث رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو عن حالة التنديد والسخط الشعبي التي خلفتها عملية تسليم أبو عجيلة مسعود، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال جاءت عشوائية وممتزجة بمبررات واهية لا تتناسب وحجم القضية، وتحمل استهانة بمشاعر الشعب وكرامته، كما فشلت محاولته في استمالة الشارع عبر إرسال تطمينات بأن مسار التعويضات ومسؤولية الدولة الليبية عن الحادثة قد أغلق.

زهيو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى الدبيبة أراد أن يرفع السقف ويفتح النار على من انتقدوه، ولكن على عكس ما توقع فريقه المساعد لم يستطع خطابه امتصاص غضب الشارع، بل زاده اشتعالًا.

