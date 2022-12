عبد الواحد: لا توجد انتهاكات للحدود البحرية الليبية كما ادعت حكومة الدبيبة

ليبيا – رأى محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي المصري أن قرار مصر بترسيم الحدود البحرية الغربية مع ليبيا هو قرار في قمة الرشد وجاء في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه عبارة عن مد خط للحدود البرية بين البلدين إلى الأمام، ليحدد الخطوط البحرية بين الدولتين، كما أنه لم يُشر من قريب أو بعيد للمياه الاقتصادية المشتركة.

عبد الواحد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن القرار المصري حدد الإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بأسلوب علمي، وبالتالي لا توجد انتهاكات للحدود البحرية الليبية كما ادعت حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لافتًا إلى أن الأخيرة لم تذكر أي إحداثيات علمية.

وتابع حديثه: “من حق ليبيا التحفظ على القرار طبقًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.

عبد الواحد أوضح أن مصر نأت بنفسها عن إبرام اتفاقيات مشتركة، كما فعلت دول أخرى.

