السفارة الليبية في أوكرانيا تعلق العمل القنصلي

علقت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، اليوم الأحد، العمل بالقسم القنصلي إلى حين تحديد المقر المؤقت الجديد للسفارة.

وقالت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأحد إن “تعليق العمل القنصلي يرجع إلى الظروف الأمنية والحياتية الصعبة التي تمر بها الساحة”.

وذكرت السفارة أنها “ستوافي الليبيين المقيمين في أوكرانيا بالعنوان المؤقت وأرقام الهواتف، وآلية التواصل الممكنة لتقديم الخدمات اللازمة”.

وكان الوضع الأمني في أوكرانيا شهد تطورات في الفترة الأخيرة، في أعقاب توجيه روسيا ضربات صاروخية في الأراضي الأوكرانية، وفق وكالات أنباء دولية.

وأكد الجيش الروسي، السبت، أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها، الجمعة، في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.