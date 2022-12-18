بعيو: الدبيبات سرقوا تحرير سرت من داعش

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أن الدبيبات سرقوا تحرير سرت مثلما نهبوا ثروة ليبيا وبقايا سيادتها.

وقال بيعو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أثناء احتدام معارك تحرير سرت صيف 2016 وتضحيات أبطال البنيان المرصوص، اقترح عبد الحميد الديبية التفاوض مع داعش للتوصل إلى اتفاق هدنة وإيقاف الحرب”.

وأضاف “اليوم يسرق الدبيبات تحرير سرت مثلما سرقوا ثروة ليبيا وبقايا سيادتها”.

وتابع “لكت الأيام دول وعليكم بإذن الله تدور الدوائر”.