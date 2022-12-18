خلال لقاء عقيلة.. منظمات المجتمع المدني تدين تسليم أبوعجيلة للولايات المتحدة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عدد من ممثلي المنظمات والإتحادات والروابط الشبابية بمنطقة الجبل الأخضر ومختلف مناطق ليبيا بحضور عدد من حكماء منطقة الجبل الأخضر.

خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، بحث مطالب الشباب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبدورهم عبر ممثلي الشباب، عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات.

كما عبر ممثلي الشباب عن تثمينهم للدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.

كما عبر ممثلي المنظمات والإتحادات والروابط الشبابية عن رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد وتنديدهم بالفعل المُشين لحكومة الدبيبة المغتصبة للسلطة بتسليم مواطن ليبي لدولة أجنبية في قضية أغلقت منذ عقود في انتهاك للقانون والإتفاقية المبرمة في هذا الصدد بهدف البقاء غير الشرعي في السلطة أطول وقت ممكن.