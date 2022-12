المفتي: تسليم أبوعجيلة دليل على فشل حكومة الدبيبة في تجسيد معاني سيادة ليبيا أمام العالم

ليبيا – رأى الخبير والمحلل السياسي الليبي محمود محمد المفتي أن حكومة تصريف الأعمال فشلت في تجسيد معاني سيادة ليبيا أمام العالم، مشيرًا إلى أن تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن بتهمة الضلوع في تفجير لوكربي، تمثل علامة صارخة على ذلك الفشل.

المفتي وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” حول تداعيات الوضع السياسي الليبي بعد تسليم أبو عجيلة المتهم في قضية لوكربي إلى واشنطن،قال : “يبدو أننا نمر باستعراض مراحل حقد دفين بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا مستمر منذ عام 1969 حتى اليوم، تجسدت في عدة محطات أهمها قضية لوكربي 1988، ومقتل السفير الأمريكي لدى طرابلس كريستوفر ستيفنز بتفجير استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012”.

وبشأن علاقات ليبيا مع الدول الغربية والعربية، اعتبر المفتي أن العلاقات الدولية من المواضيع التي لا يمكن اختبارها بمساعدة الأدوات العلمية الحديثة، لأن المسألة التي تهتم بها العلاقات الدولية متعلقة أساسًا بموضوع المصالح لا الأخلاق، ومن هذا المنطلق فقد ألحق عبد الحميد الدبيبة، وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، والصادق الغرياني مفتي ليبيا ومقره طرابلس، ضررًا بالغًا بعلاقات ليبيا العربية والدولية، وأساؤوا لنظرية العلاقات الدولية بإدخالهم ما يمكن تسميته منهج النماذج المنبطحة، حيث هؤلاء السلوكيون قطعوا علاقتهم مع الفلسفة والتاريخ ليتعاملون مع مصير دولة بحجم ليبيا حسب أجندتهم الضيقة من دون أي اعتبار لما يريده الشعب.

وتابع حديثه: “إن شكل الدولة الليبية بعد 2011، وحتى اللحظة يعتبر المثال النموذجي من الفوضى العارمة بما يخص النظم السياسية المعاصرة، وهذا يثير مشكلة الفرق بين الدولة والنظام السياسي، أي ليبيا اليوم كدولة، حاضرة على الخريطة كجغرافيا لكن بدون نظام سياسي، ولذلك أصبحت مجموعات قزمية هي من تمثل نظام الحكم بأبعاده الداخلية والخارجية”.

وأردف متسائلًا: “هذا المشهد المأزوم يطرح سؤالًا جوهريًا، وهو هل هذا المناخ الشاذ أوجدوه من هم في الخارج أم أن التركيبة الليبية هي من أوجدته؟”.

وحول مطالب الشعب الليبي من السلطات والأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي بالكامل، وتعامله مع الأزمة الليبية، قال الخبير: “هناك مطلب ملح لفهم ما يجري في ليبيا من تحولات لفتح المجال أمام نظرة مغايرة خارج حالاتها الكلاسيكية من التفسير النمطي المتهالك، خاصة بما قامت به البعثات الأممية من معالجات قاتلة أفسحت الطريق أمام تكالب دول عديدة على الدولة الليبية كمساحة جغرافية شاسعة محاطة بطوق من الدول الفقيرة، مقارنة بقلة عدد سكان ليبيا وثراء مواردها الطبيعية، والتي نتج عنها استباحة ليبيا من دون مراعاة أو تقيد بالحد الأدنى من القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف: “وبذلك بات تدويل القضية الليبية ميثاق بين دول مفلسة تتكالب على ليبيا وليس من صالحها إيجاد أي حلول لصالح الشعب الليبي”.

واعتبر المفتي أن الشعب الليبي الآن أمام خيارين، إما الإعلان عن المقاومة والبدء بالتعبئة الشعبية ضد هذا المشهد الخارجي المخزي وترتيب صفوفه بالداخل، وإفساح المجال أمام عناصر جديدة تحمل الكثير من أجل الشعب والتخلي عن إقصائها بالمساهمة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة، أو أن يخضع للوضع القائم ويعيش بلا كرامة”.

وأردف المفتي: “قد يفسر البعض هذا التحليل، على أنه خطاب خشبي لا معنى له وهذا من حق كل ناقد، ولكن والمؤكد أن ليبيا ضاعت ومن يقبل بضياعها لن يحترمه الشعب، ومن يرضيه ذلك فليتحمل جحيم القادم”.

