وفد من مجلس النواب الليبي يزور معهد الخدمات البرلمانية في باكستان

أجرى وفد من مجلس النواب الليبي، زيارة لمعهد الخدمات البرلمانية التابع لمجلسي الشيوخ والنواب في باكستان، حيث كان في استقبالهم مدير وأعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

ووفقا لبيان لمجلس النواب، اطلع الوفد، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، على ما يقدمه المعهد من برامج ودورات تدريبية للأعضاء الجدد في الجوانب التشريعية والرقابية، وكذلك البحوث والاستشارات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي اللجان البرلمانية والإعلام البرلماني والإدارة البرلمانية وتنمية الموارد البشرية.

كما اطلع وفد مجلس النواب على البرامج التدريبية المُعدة من قبل المعهد حول تنظيم وإجراء الانتخابات.

وأثنى أعضاء وفد مجلس النواب على العمل الذي يقوم به المعهد، وما تقدمه إدارته وموظفوه من دعم لوجستي وفني لتطوير العمل البرلماني في جمهورية باكستان.