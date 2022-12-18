بويصير: “عيد حانوكا سعيد” أصدقائي اليهود

هنأ المقاول الأمريكي ذو الأصل الليبي، محمد بويصير، أصدقاءه اليهود بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وقال بويصير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “هانوكا سعيد أصدقائي اليهود، فلتكن دعوة للسلام”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد بويصير لم يخفي من قبل شغفه بإسرائيل وساستها، وظهر ذلك جليا من خلال وصفه في وقت سابق لرئيس الكيان الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو ، بـ «ال٠سياسي البارع».

وبعد الهجوم عليه، دافع عن نفسه معللًا؛ بأنه درس اللغة العبرية ومشترك في مؤسسات بحثية إسرائيلية يتلقى دراساتها الدورية، معتبرًا أنها “أرصن من كل ما يصدر في الدول العربية من اجتهادات متوسطة المستوى”.