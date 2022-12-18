بوالخطابية يبحث مع القنصل السوداني سبل التعاون في مجال الإدارة المحلية

أخبارليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد، مع القنصل السوداني محمد جمال الدين سبل التعاون مع بلدية طبرق في مجال السلطة المحلية.

وناقش بوالخطابية في مكتبه مع القنصل السوداني سبل الاستفادة ما بين السلطات المحلية في البلدين.

وأكد عميد البلدية، أن الجالية السودانية في طبرق من أفضل الجاليات وهي متعاونة مع البلدية في كل المجالات وخاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا القنصل السوداني عميد بلدية طبرق لزيارة السودان للاطلاع على أعمال السلطات المحلية في السودان للاستفادة من الخبرات الموجودة في البلدين.