في أمريكا.. المنفي يطلب دعم الرؤساء الأفارقة لجهود الرئاسي

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفى، على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا اجتماعاً مع كل من، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو.

وقال بيان صادر عن المجلس: “التقى أيضا المنفي، عدداً من القادة الأفارقة منهم رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، ورئيس النيجر، محمد بازوم ورئيس ليبيريا، جورج ويا، والرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس حكومة المملكة المغربية، عزيز أخنوش، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن”.

وأضاف البيان “تناولت اللقاءات دور الاتحاد الإفريقي في جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم جهود المجلس الرئاسي لرأب الصدع وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا”.