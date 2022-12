البليلي: الدبيبة متهم باستدعاء مباشر للأجنبي لاحتلال ليبيا عبر فتح ملف لوكربي

ليبيا – طالب عضو حراك منطقة الزاوية محافظة الزاوية سابقًا عبد المجيد البليلي القضاء الليبي والنائب العام بمعاقبة كل من سلّم أبو عجيلة مسعود خارج إطار القضاء بمن فيهم عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته والقوة العسكرية التي اقتحمت منزله دون علم السلطات القضائية.

البليلي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، طالب أيضًا بإعادة تشكيل مجالس الحكماء والأعيان في المناطق؛ لأن أغلبها شكلت بقوة السلاح وهي تلتزم الصمت الآن تجاه خطف مواطن ليبي من بيته والاعتداء على ابنته وزوجته بالضرب.

وأكد أن الدبيبة متهم باستدعاء مباشر للأجنبي لاحتلال ليبيا عبر فتح ملف قضية لوكربي بعد إغلاقه قبل سنوات، والهدف منه هو إطالة حكمه.

ودعا الليبيين إلى أن يكون لهم موقف وطني تجاه ما تفعله هذه الحكومة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن، معولًا على مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ومعربًا عن أمله بأن لا يكون مثل سابقيه.

