برلماني ليبي: مرور حادثة تسليم بوعجيلة دون موقف حاسم ستفتح باب تسليم آخرين

علق عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، على واقعة تسليم المواطن بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشيباني في تصريحات له: “إذا مرت حادثة تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون موقف جاد وحاسم من المؤسسات المعنية مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام والحكومة والشعب بجميع أطيافه سوف تكون هذه الحادثة سنة غير حميدة تفتح الشهية لتسليم مواطنين ليبيين آخرين”.

كانت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد دبيبة، سلمت المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مزاعم بشأن تورطه في قضية لوكربي المقفلة.

وأثارت عملية تسليم أبوعجيلة إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، قد أثارت غضبا واسعا ضد حكومة عبد الحميد دبيبة، ومخاوف من إعادة فتح قضية “لوكربي” التي تم تسويتها وغلقها بين البلدين منذ عام 2008، وسط مطالب بضرورة محاكمة المتورطين في تسليمه.