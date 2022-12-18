أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن إحياء معركة البنيان المرصوص يعد انتصارًا للوحدة الوطنية ودعوة قوية لتوحيد الكلمة ورص الصفوف.

وأضاف الدبيبة خلال احتفالية إحياء الذكرى السادسة لمعركة البنيان المرصوص أن هذه المعركة جسدت لحظات تحرير المناطق الليبية ابتداءً من أبوقرين والوشكة حتى إعلان تحرير مدينة سرت بالكامل في 6 من ديسمبر عام 2016.

وجدد رئيس الحكومة موقف الحكومة الثابت الذي لا يتغير تجاه الإرهاب، واستهجانها ورفضها لكل من يدعمه.

وأوضح الدبيبة أنه آن الأوان بأن تُرفع عن ليبيا صفة الإرهاب الذي دفعت ثمنه باهظاً لسنوات من عمر تقدمها وقوت أبناءها.

وأكد رئيس الحكومة أن إحياء هذه المعركة وإعلاء أسماء الشهداء ومراجعة الالتزام مع ذويهم وأهاليهم واجب.