الدبيبة: موقف الحكومة ثابت لا يتغير تجاه الإرهاب وتستهجن وترفض من يدعمه

العنوان – طرابلس

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، موقف الحكومة الثابت الذي لا يتغير تجاه الإرهاب، واستهجانها ورفضها لكل من يدعمه.

وأوضح الدبيبة في كلمة في الاحتفال بالذكرى السادسة لمعركة البنيان المرصوص، أنه آن الأوان بأن تُرفع عن ليبيا صفة الإرهاب الذي دفعت ثمنه باهظاً لسنوات من عمر تقدمها وقوت أبناءها.

وأكد رئيس الحكومة أن إحياء هذه المعركة وإعلاء أسماء الشهداء ومراجعة الالتزام مع ذويهم وأهاليهم واجب.

وأضاف الدبيبة في كلمة في الاحتفال بالذكرى السادسة لمعركة البنيان المرصوص ودعوة قوية لتوحيد الكلمة ورص الصفوف.

وذكر رئيس الحكومة، أن هذه المعركة جسدت لحظات تحرير المناطق الليبية ابتداءً من أبوقرين والوشكة حتى إعلان تحرير مدينة سرت بالكامل في 6 من ديسمبر عام 2016.