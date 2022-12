ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكالي أن المبعوث الأممي قد يكون جادا في تجاوز مجلسي النواب الدولة إذا استمر عدم التوافق بينهما.

التكالي وفي تصريح لقناة “فبراير”، قال: “حتى مع تجاوز المجلسين هناك كثير من التحديات ستواجه باتيلي لتطبيق أي حل للخروج من الأزمة”.

كما رأى أن استحداث المحكمة الدستورية في هذه المرحلة سيقضي على أي توافق محتمل مع مجلس الدولة.

التكالي أكد عدم وجود أي بوادر للتوافق بين المجلسين بعد إعلان مجلس الدولة تعليق التواصل.

Shares

The post التكالي: باتيلي قد يكون جادا في تجاوز مجلسي النواب الدولة إذا استمر عدم التوافق بينهما first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية