المجلس الرئاسي الليبي يعلن موعد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية

قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، إن اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية موقع انعقاد الاجتماع التحضيري المرتقب لمؤتمر المصالحة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2023، في مدينة طرابلس.

واجتمعت اللجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم الأحد، في طرابلس، بحضور وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي والوفد المرافق له، ورئيس وأعضاء لجنة متابعة مشروع المصالحة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش الخطوات العملية التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة، لانعقاد الاجتماع التحضيري للمصالحة الوطنية، ووضع كل المقترحات المتفق بشأنها موضوع التنفيذ، بما يعزز نجاح هذا المشروع الوطني، وتهيئة كل أسباب النجاح له.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه تقرر انعقاد الاجتماع التحضيري خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل في مدينة طرابلس، والتأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف.