القيب: الدبيبة مُخلص للشباب.. والانتخابات تكريس للديمقراطية

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة منتهية الصلاحية عمران القيب اثناء زيارته الي مركز الإنتخابات المجالس المحلية للشباب في بلدية الزنتان يوم أمس السبت الموافق17 ديسمبر 2022م بمتابعة سير العملية الإنتخابية وكان في استقبال الوزير مدير وحدة الشباب بلدية الزنتان واعضاء اللجنة الفرعية لإنتخابات المجالس المحلية للشباب

واطلع على سير العملية الانتخابية الشبابية حسب ما تمّ التخطيط لها من قبل الوزارة واستمع إلى إيجاز حول عملية التنظيم والتجهيزات بقاعات التصويت، مُبديًا ارتياحه لسلاسة الإجراءات التي تتم بها عملية التصويت وجهود أفراد الشرطة في سبيل اتمام العملية الانتخابية الشبابية بكل نزاهة وشفافية ومهنية، بحسب بيانه.

وأشاد القيب بسلاسة سير عملية الاقتراع للانتخابات، مؤكدا أن اجراء الانتخابات يكرس خيار الديمقراطية، ودعمه نهج وسياسة حكومة الوحدة الوطنية والوزارة في التأكيد على حق الشباب في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية للشباب ومن سيقوم بخدمتهم على النحو الأمثل، وفق قوله.

وشكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجهود المخلصة لرئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في دعم ورعاية الشباب وثمن القيب على الجهود المبذولة التي يقوم بها وزير الشباب فتح الله الزني في خدمة الشباب ضمن خطة عودة الحياة للشباب والخطوة الاولي من الإنتخابات العامة للديمقراطية الشبابية.