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العرّادي: المغرب خسر جزءاً من جماهير العالم بتعاملهم السيء مع الحكم القطري

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، تصرفات لاعبي المنتخب المغربي، مع الحكم القطري الذي أدار مباراة كرواتيا والمغرب أمس السبت، بـ«التعامل السيء»، معتبرًا أن ذلك أفقدهم جزءاً من جماهيرهم.

وقال العرادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” فريق المغرب لعب مباريات كسب بها جماهير العالم وخسر جزءًا من هذا الكسب بتعاملهم السيء مع الحكم القطري في نهاية المبارة التي أدارها باحترافية كبيرة”.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 1-2 في لقاء الميدالية البرونزية، متأثرا بعدة أسباب على رأسها الغيابات التي ضربت صفوفه وخاصة في خط الدفاع.

 

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التعامل السيء الحكم القطري العرادي المغرب جزء من جماهير العالم

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صحيفة الساعة 24

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