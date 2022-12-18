العرّادي: المغرب خسر جزءاً من جماهير العالم بتعاملهم السيء مع الحكم القطري

وصف عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي، تصرفات لاعبي المنتخب المغربي، مع الحكم القطري الذي أدار مباراة كرواتيا والمغرب أمس السبت، بـ«التعامل السيء»، معتبرًا أن ذلك أفقدهم جزءاً من جماهيرهم.

وقال العرادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” فريق المغرب لعب مباريات كسب بها جماهير العالم وخسر جزءًا من هذا الكسب بتعاملهم السيء مع الحكم القطري في نهاية المبارة التي أدارها باحترافية كبيرة”.

وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 1-2 في لقاء الميدالية البرونزية، متأثرا بعدة أسباب على رأسها الغيابات التي ضربت صفوفه وخاصة في خط الدفاع.