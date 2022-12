البدري: أمريكا تريد أن يعترف أبو عجيلة بتورط البلاد في ملفات أخرى لأن الأرصدة المجمدة هي المستهدفة

ليبيا – علق نائب رئيس الحكومة المؤقتة السابقة عبد السلام البدري على الموقف الأمريكي، خاصة تصريح وزير العدل الأمريكي وترحيبه بنقل المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته على أراضيها، معتبرًا أنه من الناحية القانونية لا يمكنه التعليق على ذلك، لكن من ناحية السيادة فهو اختراق صريح لها.

البدري قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: “لما حصلت لوكربي وبدأت الصراعات عليها، جورج بوش الأب هو من كان موجود في ذاك الوقت وجد أن إيران أوعر وليبيا الأسهل، وكان يريد إبعاد إيران عن روسيا. 12 عامًا صراعات ووضع سياسي غير مستقر وحكومات مختلفة وكلها أثرت سلبًا، صارت هناك اختراقات والآن أحداث أخرى على الساحة”.

وتابع: “أول ما أسقطت الطائرة ليبيا لم تدان وكل الأنظار تتجه نحو إيران، الليبيين لم يسجل عليهم في تاريخهم أنهم دخلوا في عمليات بهذا الحجم، ليبدو أن على الطائرة بعض الشخصيات المهمة التي لم يعلن عنها”.

واعتبر أن أمريكا تسعى وتريد أن يعترف أبو عجيلة بتورط البلاد في ملفات أخرى؛ لأن المستهدفة هي الأرصدة المجمدة التي لديهم والتي في بريطانيا وبلجيكا ويريدون تقاسمها، مؤكدًا أنه يفترض على موقف مجلس النواب الآن أن يتحرك لأنه الجهة الشرعية الوحيدة.

وأضاف: “هذه مكاسب غير مشروعة لا يمكن أن يتنازلوا عنها، إن كنت تهرب بشرًا وتأخذ 5 آلاف ستهرب مليونًا لتأخذ مليارات، هذه القصة أبعد مما نتخيلها وطالما ان هناك تدفق نقدي للمليشيات غير مراقب لن تقف المليشيات. يجب أن نحارب الفساد كلنا ونبني جيشًا وله معسكر ويكون فيه انضباطية، الفساد يحارب لما تكون هناك إجراءات وقوانين يجب أن يكون هناك شفافية كذلك. ومنع التكليف المباشر لأنه فساد مباشر”.

أما بشأن ما جاء على لسان عبد الحميد الدبيبه في كلمته، فعلق واصفًا إياه بأنه تصريح غير مسؤول وليس حقيقة؛ لأن الدول العظمى كأمريكا عند العودة لتاريخها لم تربح في أي أمر، لذلك يجب الوعي لأن هذا وطن وعلى الجميع أن يلتفت من أجله.

واستطرد: “ما يهمني أنه إن كان الخلل في مجلس النواب لن يكون هناك حكومة، السفير الأمريكي قال لا يوجد انتخابات الآن، هو ما علاقته؟ جو بادين يعرف أنه من الممكن لن ينجح في الانتخابات المقبلة لأن أداءه سيئ، بالتالي يريد أن يفعل شيئًا، ومنها أن يرد اعتبار الأسر الليبية والضحايا الأمريكيين! عندنا الكثير من المؤسسات السياسية ليست موجودة، المجلس الرئاسي لم يصرح بأي شيء للآن لا أخذوه الأمريكان أو خطفوه مفروض ألا نتنازل عنه ولا عن أي شخص مثله، ما أعرفه أنه عبد مأمور”.

وعن قدره البعثة الأممية في ليبيا وبالتحديد المبعوث الأممي الجديد في إنهاء الأزمة، علق “لو يتركوه لوحده يستطيع، لكنه ليس وحده الأمين العام له دور كبير فيها، يجب أن يرجع له. الصورة قاتمة وعمليه أن ننجح في إنجاز الانتخابات أم لا، أقل من 50% في ظل الظروف إلا إذا كان التعويل على الليبيين إن فهموا أنهم أصحاب الشأن دون تدخلات أجنبية”.

Shares

The post البدري: أمريكا تريد أن يعترف أبو عجيلة بتورط البلاد في ملفات أخرى لأن الأرصدة المجمدة هي المستهدفة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية