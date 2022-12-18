رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي عددا من الرؤساء على هامش القمة الأمريكية الأفريقية

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا عدد من الاجتماعات مع رؤساء وزعماء دول العالم.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد، عقد المنفي لقاءات مع كل من، رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، ورئيس جمهورية الكونغو برازافيل “دينيس ساسو نغيسو”.

كما التقى عدداً من القادة الأفارقة منهم رئيس جمهورية السنغال “ماكي سال”، ورئيس النيجر “محمد بازوم” ورئيس ليبيريا “جورج ويا”، والرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني”.

كما التقى رئيس وزراء الجزائر “أيمن بن عبد الرحمن”، ورئيس حكومة المملكة المغربية “عزيز أخنوش”، ووزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”.

وتناولت اللقاءات دور الاتحاد الإفريقي في جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم جهود المجلس الرئاسي لرأب الصدع وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.