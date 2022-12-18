اللافي وباتيلي يبحثا مبادرة الرئاسي لمعالجة النقاط الخلافية

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلس النواب، والأعلى للدولة لمعالجة النقاط الخلافية.

وناقش اللافي وباتيلي خلال اللقاء في طرابلس، ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم الموتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة.

وأكد النائب، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير القادم.

ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي، بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية.

وأثنى على الخطوات التي قطعها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.