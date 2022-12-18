في اجتماع مع بعض وزرائه.. الدبيبة يبحث التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية

بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية، خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، المواضيع الاستراتيجية لملف الطاقة.

وأوضح حساب حكومة الدبيبة على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع ناقش في بنوده، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى مناقشة التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية A and E.

وأوضح البيان، أن الاجتماع استعرض ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة، والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.

وشارك في الاجتماع عدد من كل من وزراء الاقتصاد والتجارة، والمالية، والتخطيط، والنفط والغاز، بحكومة الدبيبة، كما شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة.