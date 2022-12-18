الحصادي: إنجازات الدبيبة ليست في صالح المواطن بل نظامه

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري منصور الحصادي، قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الجمعة الماضي، بتفقد مجمع غابة النصر، بعد صيانته وتطويره.

وقال الحصادي، عبر حسابه على “تويتر”:” يفتخرون بإنجاز مجمع غابة النصر الذي نُفذ في وقت قياسي، ونسوا وتنسوا أن هذا الإنجاز لم يكن للمواطن بل للنظام”.

وأضاف:” أما مشروعات المواطن، فما زالت معطلة وخاصة فى قطاع التعليم والصحة”.

وتابع:” على سبيل المثال مستشفى الوحدة التعليمي بدرنة وهو المستشفى الرئيسي بالمدينة ومن حولها مقفل من عام 2008″ معتبرًا ما يحدث “تضليل”.