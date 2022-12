ليبيا – قال رئيس مؤسسة الإعلام في حكومة الوفاق محمد بعيو إن “الدبيبات” سرقوا تحرير مدينة سرت مثلما سرقوا ثروة ليبيا وبقايا سيادتها.

بعيو وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، أضاف: “أثناء احتدام معارك تحرير سرت صيف 2016 وتضحيات أبطال البنيان المرصوص، اقترح عبد الحميد الديبية التفاوض مع داعش للتوصل إلى اتفاق هدنة وإيقاف الحرب”.

وتابع بعيو حديثه: “اليوم يسرق الدبيبات تحرير سرت مثلما سرقوا ثروة ليبيا وبقايا سيادتها، ولكن الأيام دُول وعليكم تدور الدوائر”.

Shares

The post بعيو: الدبيبات سرقوا تحرير مدينة سرت مثلما سرقوا ثروة ليبيا وبقايا سيادتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية