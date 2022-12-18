المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي يلتقي عددٍ من القوى الوطنية في بنغازي

بنغازي 18 ديسمبر 2022 (وال)- استقبل المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي بمكتبه في مدينة بنغازي، عددٍ من القوى الوطنية بحضور عددٍ من مستشاري المجلس.

هذا ورحّب المستشار إبراهيم بوشناف – في افتتاح الاجتماع بالقوى الوطنية، ومن ثم قدّم تعريف بالمهام القائم بها المجلس الآن، من مهددات الأمن القومي، والمعاهدات التي ليبيا طرفًا فيها خاصة في فضاء س ص.

كما أعطى المستشار إبراهيم بوشناف فكرة عن الملفات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والاقتصادية، والتي يعمل عليها المجلس الآن مثل ملف إصلاح التعليم، والأمن الغذائي، والمصالحة الوطنية، والحوار الوطني، ومتابعة قضايا الليبيين المحتجزين في الخارج، منها قضية خطف وتسليم المواطن بوعجيلة مسعود، والمواطن هانيبال القذافي.

كما تم خلال الاجتماع تقديم فكرة عن تجمع القوى الوطنية والملفات التي تم إعدادها خلال اللقاءات المكثفة طيلة الشهرين الماضيين، وخاصة كيف تُحمى القوات المسلحة، وكيف تُخلق البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات، وكيف تُغلغل يد الأجنبي وتدخله السلبي في الشأن الداخلي الليبي، ورؤية حل للأزمة الليبية.

وتناول الحاضرون في مداخلاتهم المواضيع التي تهم الأمن القومي الليبي، وإمكانية مساهمة القوى الوطنية في إثراء الدراسات حولها، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تكثيف اللقاءات من أجل إثراء الملفات ودعم المهام التي يضطلع بها المجلس. (وال) إ م

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