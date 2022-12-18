ليبيا.. إيقاف الدراسة 4 أيام بأجدابيا إثر تفشي الإنفلونزا الموسمية

أعلنت بلدية أجدابيا، إيقاف الدراسة أربعة أيام اعتباراً من غد الإثنين، إثر تفشي مرض الإنفلونزا الموسمية ببعض المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى رسالة مراقب التربية والتعليم بخصوص تفشي وانتشار مرض الإنفلونزا الموسمية ببعض المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وتقرر إيقاف الدراسة من يوم غد الإثنين إلى يوم الخميس المقبل ذلك لقطع سريان انتشار المرض، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين بمراقبة التعليم وأبناء المدينة، حسب القرار.

وقبل أيام، انضمت سبها إلى غريان وطبرق، وقررت غلق مدارسها لمدة أربعة أيام على خلفية انتشار فيروسات شتوية لم تحددها.

وقرر المجلس البلدي سبها إيقاف المدارس لمدة أربعة أيام ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري وحتى 19 منه، وذلك ضمن إجراءات احترازية خاصة بانتشار فيروسات شتوية.