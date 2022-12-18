التهديد بإيقاف العمل..العاملون في طبي طبرق ينددون بتأجيل قرار المرتبات الموحد

أخبارليبيا24

نظّم العاملين بمركز طبرق الطبي، من أطباء وعناصر طبية وطبية مساعدة وإداريين وقفة إحتجاجية تنديداً بتأجيل قرار المرتبات الموحد.

وأكد الموظفين في بيان لهم خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم الأحد أنه تم تنفيذ قرار توحيد المرتبات على قطاعات وتأجيله على قطاعات أخرى لسبب غير معروف.

وأوضحوا أنه يتواجد بين المحتجين عناصر طبية وطبية مساعدة يعملون بالمركز الطبي منذ سنوات بدوام رسمي ولم يتم أي إجراء بخصوص صرف مرتباتهم إلى هذه اللحظة.

وذكر المحتجين خلال البيان الذي ألقوه أنهم سيتوقفون عن العمل في الفترة القادمة في حال استمرار تأجيل الزيادة.