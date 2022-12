ليبيا – التقى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في طرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

الجانبين بحثا وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة الألمانية لدى ليبيا إمكانية تطوير العلاقات التاريخية القوية بين المؤسسة والشركات النفطية الألمانية لتشمل مجالات الطاقة المتجددة، ومنها الهيدروجين الأخضر.

Shares

The post السفير الألماني يبحث مع بن قدارة إمكانية تطوير العلاقات بين المؤسسة والشركات النفطية الألمانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية