مؤكدًا أن القصة أكبر من لوكربي..التكبالي يعلن اختطاف عميد مخابرات غرب زليتن

أخبارليبيا24

أعلن عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت باختطاف عميد مخابرات متقاعد غرب مدينة زليتن.

وقال التكبالي:”اختطاف عميد المخابرات المتقاعد محمد عوض ووضعه على متن طائرة أمريكية في وادي كعام”.

وأضاف عضو مجلس النواب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” :”يبدو أن القصة أكبر من لوكربي”.

وأكد التكبالي أن موقعًا مقربًا من الجيش الأمريكي أعلن عن نجاح قوة أمريكية خاصة بتنفيذ عملية إنزال غرب مدينة زليتن الليبية.

وأوضح النائب عن الموقع الأمريكي – الذي لم يسمه – أن العملية تمت باستخدام مروحتين من طراز V-22 أوسبري.

وأشار التكبالي إلى أن العملية نفذتها وحدة المهمات الخاصة الأمريكية التابعة لقوة سيل الأمريكية الخاصة منتصف الليل.

وأثار تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الامريكية، من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحجة أنه متورط في قضية لوكربي موجة غضب على المستوى المحلي رافضة لهذا الأمر، معتبرة أنه مجرد صفقة سياسية للبقاء في السلطة.