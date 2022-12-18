«الدبيبة» يستعرض مع «باتيلي» إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها حكومته

بحث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مع رئيس بعثة الدعم في ليبيا ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، سُبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد.

وذكر مكتب الدبيبة على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء الدبيبة استعرض مع باتيلي آليات حكومته لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا خاصة المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماع استعرض الاجتماع إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها حكومة الدبيبة طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكَن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل.