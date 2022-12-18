داخلية باشاغا تحذر من التعامل مع نظيرتها في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2022

خاطب وزير الداخلية في حكومة فتحر باشاغا، عصام أبوزريبة وزير الداخلية كافة رؤساء وَمُدراء الهيئات وَالأجهزة وَالمصالح الأمنية وَاللجان التَابعة للوَزارة بِالمنطقتين الشرقية وَالجنوبية بعدم التعامل بأش شكل من الأشكال.

وقال خطاب موقع من طرف مدير مكتب أبوزريبة، إنه بالنظر إلى حالة الانقسام السياسي في البلاد وحرصا على الاستقرار الإداري في الوزارة، يمنع أي تعامل مع داخلية الدبيبة “منتهية الولاية”.

وطالب خطاب أبو زريبة بضرورة التشاور في أي خطوة لها علاقة بداخلية حكومة الوحدة، وأي مخالفة للقرار تضع مرتكبها أمام المحاسبة القانونية.