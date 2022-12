أسرة المريمي: هؤلاء من تورطوا إلى جانب الدبيبة في اختطاف أبو عجيلة

ليبيا – أصدرت أسرة المواطن المختطف أبو عجيلة مسعود المريمي بيانا عن انتهاكات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بحق المواطن والوطن.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد إن هذه الانتهاكات مفضية للتفريط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة إذ وصل الأمر بالدبيبة لتلفيق التهم ونسب ارتكابها للمريمي ومحاولة تجريده من جنسيته الليبية عبر الادعاء زورا بحمله الجنسية التونسية.

وشدد البيان على احتطاف المريمي من منزله على مرأى ومسمع أفراد أسرته من دون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وأن الدبيبة ومن معه قاموا باحتجازه في مركز اعتقال غير شرعي لمدة تقارب الشهر من دون أي تهمة أو مبرر.

وأوضح البيان إن واقعة الاحتطاف وما صاحبها من ترهيب لأسرة آمنة يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها مشيرا إلى إن إدعاء الدبيبة تنفيذ وتخطيط المريمي لعملية لوكربي باطل وجريمة أيضا ومخالفة للشرع الإسلامي ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأشار البيان لفشل الدبيبة في تمرير الروايات الكاذبة واختلاق التهمة ونسبها للمريمي وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا داعيا إياه إلى مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته الصادر خلال الشهر الماضي حول إقفال ملف لوكربي سياسيا وقانونيا.

وطالب البيان الدبيبة بضرورة مراجعة تصريحات النائب العام المؤكدة بالصوت والصورة في تصريح منشور إن عملية تسليم المريمي تمت من دون اتباع الإجراءات القانونية وبلا أمر من السلطات القضائية الليبية ما يحتم على القضاء الليبي ورجاله الشرفاء الأكفاء تحمل مسؤولياتهم.

ودعا البيان القضاء ورجاله لسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين والقيم الإنسانية والوطنية المدان من قبل كل الشعب الليبي الغيور على وطنه مؤكدا اتخاذ أسرة المريمي كافة الإجراءات القانونية والمستعجلة ضد الدبيبة ووزيرة خارجيته وآمر القوة المشتركة مصراتة.

وأضاف البيان إن هؤلاء تورطوا في خطف المريمي ما يحتم متابعة الأمر إلى حين تحريره مؤكدا العزم على كشف كل من ساهم بخطفه وتسليمه لدولة أجنبية لكل أبناء الوطن وعبر القضاء والقانون فهذا العمل الجبان لا يمكن حذفه من ذاكرة الشعب الليبي عبر خطاب لا مسؤول وكلمات كذب وبهتان ظاهرا وباطنا.

Shares

The post أسرة المريمي: هؤلاء من تورطوا إلى جانب الدبيبة في اختطاف أبو عجيلة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية