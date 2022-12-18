داخلية دبيبة تطلب دعما إيطالياً لخطة الوزارة بشأن مكافحة الهجرة

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، بديوان عام الوزارة، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والمستشار السياسي والقنصل العام ومعاون المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ومندوبين عن مكتب الوزير ومكتب الاتصال والتعاون الدولي.

وطلب الطرابلسي خلال اللقاء، دعما إيطاليا لخطة الوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أعدتها لجنة من مكونات الوزارة المختصة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على “فيسبوك” إن اللقاء جرى خلاله مناقشة العديد من المحاور المشتركة والتي كان أبرزها ملفا الأمن والهجرة غير الشرعية وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للوطنية والإرهاب على البلدين.

كما أكد الطرابلسي خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة من مكونات الوزارة المختصة عدت خطة من أربعة مرتكزات تبدأ من حماية (الحدود – الصحراء – المدن – البحر) يمكن العمل المشترك عليها ليكون لها الأثر الإيجابي على أرض الواقع، لافتا إلى أن هذا يحتاج إلى دعم لجهود الوزارة في هذا الشأن.

ودعا الطرابلسي إلى عودة الشركات الإيطالية للعمل داخل ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني، مثنيًا على عمل السفارة الإيطالية من داخل الأراضي الليبية، حاثًا كذلك السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي «على تقديم تسهيلات أكبر لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على رفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية الليبية».

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي، عمق العلاقة بين البلدين، وقال «إن موقف الحكومة الإيطالية يتوافق تمامًا مع الموقف الليبي في العديد من الموضوعات المهمة، مؤكدًا أهمية تفعيل التواصل بشكل أكبر بين الطرفين من أجل العمل المشترك بما يصب في صالح الجانبين.