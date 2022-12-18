الطرابلسي يدعو الشركات الإيطالية للعودة لـ ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني

بحث وزير الداخلية المكلف ” عماد مصطفى الطرابلسي” مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ملفات الامن والهجرة وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية على البلدين. بحسب بيان الوزارة على موقع فيسبوك..

وقال ” الطرابلسي ” خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم بديوان الوزارة في طرابلس بحضور المستشار السياسي والقنصل العام ومعاون المندوب الأمني بالسفارة الإيطالية إنه تم تشكيل لجنة من مكونات الوزارة المختصة حيت تم أعداد خطة من أربعة مرتكزات تبدأ من حماية (الحدود – الصحراء – المدن – البحر) يمكن العمل المشترك عليها ليكون لها الأثر الإيجابي على أرض الواقع.

وحث وزير الداخلية المكلف السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” على تقديم تسهيلات أكبر لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على رفع كفاءة وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية الليبية.

كما دعا ” الطرابلسي ” خلال اللقاء الشركات الإيطالية للعودة والعمل في ليبيا في ظل تحسن الوضع الأمني، مثنياً على نشاط وعمل السفارة الإيطالية من داخل الأراضي الليبية بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي على عمق العلاقة بيت البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن موقف الحكومة الإيطالية يتوافق تماما مع الموقف الليبي في العديد من الموضوعات الهامة.

كما اعرب ” بوتشينو” ” عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً على أهمية تفعيل أكبر للتواصل من أجل العمل المشترك بما يصب في صالح الجانبين.