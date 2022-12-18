مايقوم به الدبيبة تفريط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة

أخبارليبيا24

أعلنت عائلة المواطن بوعجيلة مسعود أن ما يقوم به رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة من انتهاكات في حق الوطن والمواطن أدى إلى التفريط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة.

وأضافت العائلة في بيان لها :”وصل الأمر بالدبيبة تلفيق التهم ونسب ارتكابها للمواطن بوعجيلة مسعود المريمي فحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه زوراً بأنه يحمل الجنسية التونسية”.

وجددت العائلة أن بوعجيلة المريمي قد خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته بدون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة.

وأوضحت عائلة المريمي، أن الدبيبة ومن معه قد قاموا باحتجاز بوعجيلة مسعود في مركز اعتقال غير شرعي لمدة تقارب شهر بدون أي تهمة أو مبرر.

ولفتت إلى أن واقعة الاختطاف وما صاحبها من ترهيب لعائلة آمنة يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها.

وذكرت أن ادعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن بوعجيلة قد خطط ونفّذ عملية لوكربي هو جريمة أيضاً ، وبادعائه الباطل هذا قد تجاهل نصًا قرآنيًا، وخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأكدت العائلة أن رئيس الحكومة فشل في تمرير الروايات الكاذبة واختلاق التهمة ونسبها لـ بوعجيلة وإدانته بدون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا.

ودعت العائلة الدبيبة لمراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بياناً الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسياً وقانونياً.