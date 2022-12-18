اتفاق بين مؤسسة النفط الليبية ووزارة العمل لتسهيل تدريب الباحثين عن العمل

وقعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الأحد، محضر اتفاق مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتسهيل إجراءات التدريب للباحثين عن العمل.

ووفقا لما أعلنته المؤسسة في بيان لها، وقع محضر الاتفاق عن المؤسسة عضو مجلس إدارتها، حسين صافار، وعن وزارة العمل والتأهيل وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام، علي الماقوري.

وأضافت المؤسسة أن التوقيع تم بحضور مدير عام تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج، ورئيس قسم الاحتياجات بالمؤسسة نورالدين امبارك، ومدير مكتب استخدام النفط بالوزارة محمد شقلوف، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية بكير أبوشهيوة، ومدير مكتب الوكيل مهند المصراتي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن محضر الاتفاق الموقع مع وزارة العمل والتأهيل يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية بين الجانبين، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم (81) بشأن تدريب العناصر الوطنية مقابل العمالة الأجنبية.

وأضافت المؤسسة أن محضر الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل والتأهيل، ووضع آلية عمل لتسهيل حصول المؤسسة وشركاتها على موافقات العمل المطلوبة وفق إجراءات وزارة العمل، كما يضمن التزام المؤسسة بتنفيذ برامج التدريب للعناصر الوطنية من الباحثين عن عمل ومنحهم فرص للعمل في القطاع وفق الإمكانات المتاحة.