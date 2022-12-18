بلخير الشعاب: نتمنى وجود ليبيا في كأس العالم 2026

أعرب عضو مجلس النواب النواب بلخير الشعاب عن تمنياته بانضمام ليبيا إلى تصفيات منافسة كأس العالم القادمة.

وأشاد الشعاب في تغريدة عبر “تويتر”، بالمباراة النهائية في بطولة كأس العالم اليوم الأحد، قائلا إنها كانت “في قمة الإثارة”.

وتابع: “هذا هو سحر وجمال كرة القدم تنظيم ممتاز ودقة في كل شيء، لا فوضى ولا تداخل ولا تدافع”، وشكر قطر قائلا: “أحسنتِ، ورسالتها للعالم نحن مثلكم وأحسن”.

وأضاف النائب: “ألف مبروك الأرجنتين لاعب كبير غادر الملاعب ولاعب صغير بدأ المشوار، إلى مونديال 2026 ، أحيانا الله وإياكم ، ونتمنى أن تكون ليبيا هناك”.