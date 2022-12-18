محارب يروي لأخبار لييبا 24 تفاصيل النواة الأولى لتكوين جيش الكرامة

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصتنا اليوم تتمحور تفاصيلها حول بدء الشرارة الأولى لمعركة الكرامة.. يرويها لنا أحد المحاربين الذي نداهُ الوطن، ولبى النداء حاضرًا، فارسًا صنديدًا.. يحمل بندقيته على كتفه.

وتدور أحداث القصة حول النواة الأولى لتكوين الجيش الوطني، الاجتماعات السرية المكثّفة، الدراسات التحليلية والميدانية، التجهيزات والأسلحة، والأهم.. رغبة المحاربين الصادقة من الرجال والشباب في تحرير وطنهم من قبضة الإرهاب الذي سيطر على المدينة لفترة طويلة، ممارسًا أبشع جرائمه وأشدها شناعة.

كما سنتشعبُ في تفاصيل هذه القصة، ونغوض في أعماق أبطالها الذين خاضوا حربًا ضروسًا ضد العناصر الإرهابية المتشددة.

تبدأ أحداث القصة التي سنرويها لكم على لسان المحارب، إدريس نصيب الشاعري الذي يعمل كعسكري في خفر السواحل الليبية قائلاً : «قبل نحو ثمان سنوات، تصدّرت مشاهد القتل والذبح والتصفيات المشهد العام في ليبيا وتحديدًا المنطقة الشرقية من البلاد، وسيطر العاجل الأحمر الذي يفيد بحدوث عمليات قتل وتفجير والعثور على جثث هامدة بلا رأس شاشات التلفاز. منذ البداية، وقبل تسمية عملية الكرامة باسمها، عرض عليّ مدير مكتب المشير خليفة حفتر، عبر فتحي ميلود، الانضمام إلى المحاربين في صفوفها»

يواصل : «بصفتي عسكري في حرس السواحل، جرى تسليمي سيارة، وكشف لتسجيل الشباب والرجال الراغبين في الإنضمام إلى العملية؛ لتكوين الجيش. على مدار فترات طويلة وممتدة نسبيًا، كنّا نتجمع في منزل فتحي، لنناقش آخر التطورات، ودراسة التجهيزات والترتيبات اللازمة. ومن ضمن الاجتماعات كان هنالك اجتماعٌ مع العقيد أبو بكر سلطان من المنطقة الغربية، بحثنا خلاله آليات زيارتنا لمنطقة امساعد للإطلاع على الأوضاع هناك.. وبالفعل، انطلقتُ برفقة الحاج أحمد والعقيد إبراهيم بولطيف، نحو شط الشواهر لعقد جلسة مع المصراتي عقيلة أحد حكماء المنطقة، ومن ثمّ اتجهنا نحو الحبون، عن طريق النقيب صالح حسن بالأمن الخارجي.. ومن ثمّ وصلنا إلى امساعد عند مقر الأمن الخارجي سابقًا»

وعن بدء العد التنازلي لانطلاق عنلسة الكرامة يقول : « قبل انطلاق العملية بثلاثة أو خمسة أيام.. اتصل بيّ فتحي وأبلغني بأن التجهيز لانطلاق العملية شارف على الإنتهاء.. ونحن بصدد اطلاقها. أذكر حينها أنني طلبت إجازة آمرِي العقيد يوسف جعاكة في الكتيبة (309) التي كنت أعمل بها، وأبلغتهم بحجة أنني أريد معالجة ابني؛ لأن العملية في ذلك الوقت كانت بالغة الخصوصية والحساسية. في ليلةٍ ظلامها دامس، انطلقتُ أنا ومجموعة من رجال الوطن نحو منزل فتحي، استعدادًا لبدء العملية، وصلنا هناك مع بزوغ الفجر، بدأنا بتركيب الأسلحة.. وشارك في تلك الخُطوة رجال من المنطقة الدفاعية ومجموعة من الدفاع الجوي.»

يواصل : «بالفعل بدأنا التحرك، وفي الطريق مررنا ببوابة تقع بعد منطقة بطرونة، وهناك جرى توقفنا، وطلبوا منا إحضار «أمر حركة» يفيد بتحركنا وبدءنا بهذه الخطوة. وأضاف.. أرغمناهم بالقوة، لنتحرك سريعًا إلى وجهتنا مرورًا بطريق الـ«200» المخيلي ومن المخيلي وصلنا إلى الخاروبة، وهناك أخذنا بعض المياه والطعام، ومن ثمّ واصلنا طريقنا نحو الرجمة. يواصل وصلنا إلى وجهتنا «منطقة الرجمة» مع الساعة الثانية عشر بعد الظهر..

عندما وصل المُحارب إدريس نصيب الشاعري إلى الرجمة اجتمع هو ورفاقه بالمشير خليفة حفتر؛ وذلك للحديث عن تفاصيل بدء العملية، والوقوف على آخر التجهيزات التي أخذت أشهرًا طويلة.. ولمعرفة ماذا حدث بعد اجتماعهم بالمشير حفتر؛ تابعونا في الجزء الثاني من الحكاية.