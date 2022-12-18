عائلة بوعجيلة مسعود تتهم الدبيبة بالتفريط في السيادة الوطنية للبقاء في السلطة

العنوان – طرابلس

اتهمت عائلة المواطن بوعجيلة مسعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بأنه فرط في السيادة الوطنية بهدف البقاء في السلطة.

وأضافت عائلة مسعود في بيان لها أنه وصل الأمر بالدبيبة تلفيق التهم ونسب ارتكابها للمواطن بوعجيلة مسعود فحاول تجريده من جنسيته الليبية بادعائه زوراً بأنه يحمل الجنسية التونسية.

وكشفت العائلة أن بوعجيلة المريمي قد خُطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته بدون أي أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة، واحتجز في مركز اعتقال غير شرعي لمدة تقارب شهر بدون أي تهمة أو مبرر.

وأوضحت عائلة المريمي، أن واقعة الاختطاف وما صاحبها من ترهيب لعائلة آمنة يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخل القضاء الليبي وإيقاع العقوبات القانونية على مرتكبيها.

وأفادت أن ادعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن بوعجيلة قد خطط ونفّذ عملية لوكربي هو جريمة أيضاً وبادعائه الباطل هذا قد تجاهل تجاهل قول الله سبحانه وتعال “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، وخالف القاعدة القانونية التي تفيد بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة فشل في تمرير الروايات الكاذبة واختلاق التهمة ونسبها لـ بوعجيلة وإدانته بدون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا.

وطالبت العائلة الدبيبة بمراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بياناً الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسياً وقانونياً.

كما طالبته بضرورة مراجعة تصريحات النائب العام والذي أكد صوتاً وصورة في تصريح منشور بأن عملية تسليم بوعجيلة تمت بدون اتباع الإجراءات القانونية وبدون أمر من السلطات القضائية الليبية.

وطالبت العائلة القضاء الليبي بضرورة تحمل المسؤولية وسرعة التحرك والقيام بالتحقيق مع كل من خطط ورتب ونفذ هذا العمل المخالف للقوانين وللقيم الوطنية والإنسانية والتي أدانها كل الشعب الليبي .

وأكدت عائلة بوعجيلة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمستعجلة ضد كل من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبه ووزيرة خارجيته وآمر القوة المشتركة مصراتة فهم من تورط في خطف ابننا بوعجيلة.

ولفتت إلى أن هذا العمل الجبان لا يمكن حذفه من ذاكرة الشعب الليبي عبر خطاب غير مسؤول في كلمات تجمع الكذب والبهتان ظاهراً وباطناً.