المبعوث الأممي يبحث مع دبيبة مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، بمبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لمتابعة الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وبحث سبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد.

ووفقا لما نشرته صفحة حكومة الوحدة، استعرض الطرفان ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأوضاع السياسية والإنفاق الحكومي وإجراءات الشفافية والإفصاح.

ودبيبة استعرض مع باتيلي آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا، خاصة المتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحول من المركزية إلى البلديات.

ناقش الطرفان أيضا خلال الاجتماع، إجراءات الشفافية والإفصاح التي اتبعتها الحكومة طيلة الفترة السابقة، وعرض البوابة الإلكترونية التي ستتمكن الحكومة من خلالها للوصول إلى أقصى مستويات الشفافية في عمليات التعاقد في المشتريات الحكومية والتي ستنطلق بداية العام المقبل.