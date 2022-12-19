تسليم بوعجيلة لأمريكا أمر خطير ولايمكن مقارنته بتسليم القذافي في السابق

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الامريكية لتورطه في قضية لوكربي أمر خطير جدًا.

وأضاف باشاغا في كلمة موجهة لليبيين، أن هذا الأمر لايمكن أن يقارن بتسليم معمر القذافي لآخرين في ذات القضية لأنه تم وفق اتفاقية واشترطت ليبيا أن تكون هناك دولة محايدة وعلى متن طائرة الأمم المتحدة.

وتابع رئيس الحكومة :”عملية التسليم التي أجراها معمر القذافي تمت في وضح النهار وبمشاركة المؤسسات الليبية”.

ولفت باشاغا إلى أن تسليم بوعجيلة تم خارج النظام والسلطات القضائية وفي جنح الليل بعد أن تم خطفه وهذا أمر يمس كل ليبي ويمس السيادة الوطنية.

وأوضح رئيس الحكومة :”تسليم مواطن ليبي بدون وجه حق أمر لن نرضى به، بدون حق قانوني وحق شرعي أمر مرفوض تمامًا ولا يمكن السكوت عليه”.

وذكر باشاغا أنه تم منع حكومته من ممارسة مهامها في مدينة طرابلس رغم أنها حكومة شرعية، ومن يقول غير ذلك من الدول أو الأمم المتحدة عليه أن يثبته.

وأفاد رئيس الحكومة أنه الحقيقة ظهرت أن من قام بمنعنا ليس ليبيًا بل كان المنع خارجي بقرار اتخذ من الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وبين باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية منذ أن سحب مجلس النواب الثقة منها انتهت أي مشروعية لها داخليًا أو خارجيًا وهي من تتحمل المسؤولية في تسليم بوعجيلة أمام القضاء والليبيين والقانون.