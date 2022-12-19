أبو عرقوب: الأزمة في ليبيا غير مقبلة على انفراجة.. ما يعني استمرار الدبيبة لـ4 أو 5 سنوات

أكد الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب أن صفقة تسليم أبوعجيلة مسعود للأمريكان كان مقابلها حصول رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة على دعم وحصانة الولايات المتحدة لاستمرار عائلته في الحكم.

وأضاف أبو عرقوب في تصريحات صحفية أنه “مقابل تسليم بوعجيلة للأمريكان حصل عليه الدبيبة في تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند واعترافه بحكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف هو ما كان يسوّق له ويُطالب به الدبيبة ببقائه لحين إجراء الانتخابات.

كما أكد أن الدبيبة يعلم أن بقائه في السلطة مرهون بالانتخابات ما يعني إمكانية بقائه لـ4 أو 5 سنوات على الأقل، لافتا أن الدبيبة سيتحجج بصعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا في الوقت القريب

وأكد الباحث السياسي أن الأزمة السياسية في ليبيا غير مقبلة على انفراجة ما يعني استمرار الدبيبة لـ4 أو 5 سنوات على الأقل.