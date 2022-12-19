باتيلي: ليبيا تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإطلاق المصالحة الوطنية

أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن ليبيا تحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق المصالحة الوطنية، والتي انتخب المجلس الرئاسي وفقا للاتفاق السياسي في جنيف عام 2021 من أجل إتمامها.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “التقيتُ اليوم بعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي”، مضيفا: “جددت دعوتي للفاعلين السياسيين وكافة الأطراف للالتقاء داخل ليبيا من أجل التوصل إلى آلية تضع البلاد على طريق الانتخابات دون إضاعة المزيد من الوقت”.

وتابع: “ناقشتُ معه الحاجة إلى مضاعفة الجهود لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة”.