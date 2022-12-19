باشاغا: تسليم بوعجيلة أمر يمس كل ليبي وسيادة الدولة الليبية

العنوان – سرت

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن تسليم المواطن الليبي بو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمر يمس كل ليبي وسيادة الدولة

وأضاف باشاغا في كلمة متلفزة، :”لن نقبل تسليم أي مواطن ليبي بدون أي وجه حق و لن نصمت عنه”.

وأوصح أن حكومة الوحدة الوطنية لا تمتلك أي مشروعية والتي سلمت “بو عجيلة” عليها تحمل التبعيات القانونية.

وأكد رئيس الحكومة أنه تم منع الحكومة الليبية من ممارسة عملها في طرابلس على رغم شرعيتها مطالبًا الأمم المتحدة بإثبات عدم شرعيتنا.

وأوضح باشاغا أن الدول المتدخلة في الشؤون السياسية الليبية هي من منعت الحكومة الليبية من ممارسة شرعيتها.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول تمت في ظروف استثنائية ومستعدون للتفاوض مع دول الجوار على الحدود البحرية.

وحيا باشاغا مقاتلي عملية “البنيان المرصوص” بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير سرت من بطش تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد رئيس الحكومة أن الدول الأجنبية تتخوف من الحكومة الليبية لحرصها على استرجاع القرار الوطني والسيادة الليبية.