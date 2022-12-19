القطراني يكرّم الملاكم الدولي سعد الفلاح

كرّم نائب رئيس الوزراء علي القطراني، الملاكم الدولي سعد الفلاح، تقديرًا منه للانتصارات التي حققها خلال مسيرته الرياضية وفوزه الأخير بالنقاط على الملاكم الإيراني بطل آسيا، غريبي أكبر، في مدينة كهرمان مرعش التركية.

جاء ذلك اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة ، حيث أكد القطراني دعم الحكومة الليبية لأبنائها الرياضيين الذي لعبوا دور هاماً من أجل إبراز الرياضة الليبية على كافة الصُعد والمستويات وعرفانًا بجهودهم وبطولاتهم الباهرة وحثهم على تكريس جهودهم الرياضية لإحراز المزيد من الانتصارات وتحقيق النتائج المشرّفة لرفع الراية الليبية في المحافل العربية والدولية.