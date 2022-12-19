باتيلي: استعرضت مع الدبيبة آليات الحكومة لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية

العنوان – طرابلس

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه استعرض مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة آليات الحكومة لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

واضاف بتيلي في تغريدة على “تويتر” :”أثرتُ مع الدبيبة مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز”.

وتابع المبعوث الأممي :”أكدتُ على الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع المزيد من الانقسام”.

وذكر باتيلي :”أكدتُ خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء على ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام”.