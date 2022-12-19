المنفي: التعامل مع تسليم أبوعجيلة يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة

المنفي، وفي بيان له، قال: “عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية”.

وأوضح أنه وعلى أساس تلك الرؤية “وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي”. وشدد على أن “سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها”.